"Азов" стане смертоносною зброєю для ворогів: "Редіс" подякував США за скасування обмежень (відео)

Рішення США скасувати заборону на постачання зброї "Азову" якісно підсилить наш підрозділ, а з ним і всі Сили оборони і безпеки України, наголосив Денис Прокопенко.

Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко подякував адміністрації президента США Джо Байдена, що скасувала заборону на постачання зброї підрозділу.

Про це повідомив Денис Прокопенко у відеозверненні у Facebook.

"Я хочу привітати всіх бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" і весь цивілізований світ з перемогою над російською пропагандою.

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В "Азові" знають, що якою б непростою не здавалась ситуація, рішення є завжди. Питання лише в зусиллях, які ви готові докласти для того, аби її подолати, у злагодженості роботи та професіоналізмі команди.

Ці якості військовослужбовці "Азову" щодня демонструють на фронті. Ключовими вони виявились і в системній роботі нашого підрозділу над розблокуванням передачі озброєння і надання підготовки від Сполучених Штатів Америки "Азову". Породжена російською пропагандою заборона, яка існувала з 2017 року, подолана.

Я вдячний Сполученим Штатам Америки за уважний розгляд цього питання і правильне рішення, яке якісно підсилить наш підрозділ, а з ним і всі Сили оборони і безпеки України", – сказав "Редіс".

Також Прокопенко подякував командуванню МВС, Нацгвардії та посольству України в США, а також усім, хто підтримував "Азов".

"Ви всі – справжні друзі "Азову", наша надійна опора. "Азов" ніколи не забуде, що ви зробили для нас у складні часи. Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення. Колосальний бойовий досвід, який мають солдати, сержанти та офіцери "Азову", поєднавшись з сучасним американським озброєнням, стане смертоносною зброєю для ворогів України", – резюмував "Редіс".

*** Я хочу привітати всіх бійців 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» і весь цивілізований світ з перемогою над російською пропагандою. В «Азові» знають, що якою б непростою не здавалась ситуація, рішення є завжди. Питання лише в зусиллях, які ви готові докласти для того, аби її подолати, у злагодженості роботи та професіоналізмі команди. Ці якості військовослужбовці «Азову» щодня демонструють на фронті. Ключовими вони виявились і в системній роботі нашого підрозділу над розблокуванням передачі озброєння і надання підготовки від Сполучених Штатів Америки «Азову». Породжена російською пропагандою заборона, яка існувала з 2017 року, подолана. Я вдячний Сполученим Штатам Америки за уважний розгляд цього питання і правильне рішення, яке якісно підсилить наш підрозділ, а з ним і всі Сили оборони і безпеки України. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України та Посольству України у США за всіляку підтримку нашої боротьби за відновлення справедливості. А також усім, хто дбав про нас, хто допомагав нам досягти бажаного результату. Ви всі — справжні друзі «Азову», наша надійна опора. «Азов» ніколи не забуде, що ви зробили для нас у складні часи. Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення. Колосальний бойовий досвід, який мають солдати, сержанти та офіцери «Азову», поєднавшись з сучасним американським озброєнням, стане смертоносною зброєю для ворогів України. Слава Україні! Опубліковано Denys Prokopenko Субота, 15 червня 2024 р.

Нагадаємо, рішення США скасувати заборону на постачання зброї "Азову" бригада сприйняла дуже позитивно, адже воно може вплинути на локальне ведення бойових дій.

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