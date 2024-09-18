"Азовці" показали, як узяли в полон окупантів, видавши себе за росіян (відео)

Самі російські загарбники згодом заявили, що їх взяли в полон "красиво", "на п’ятірку".

Бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" видали себе за російських розвідників повітряно-десантних військ та взяли в полон трьох окупантів.

Про це повідомляється у телеграм-каналі "Азова".

Українські спецпризначенці заявили про проведену блискучу операцію, зафіксована камерою одного з бійців "Азова", під час якої українці видали себе за розвідку ВДВ і вийшли на позиції окупантів.

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Зазначається, що спершу російські окупанти сприйняли українських військових за своїх.

"Ми ледве вас не застрелили. Подумали, що ви – укропи", – сказав один з російських бійців, побачивши українського військового.

На опублікованому відео видно, як бійці "Азова" виходять на позицію до трьох російських загарбників і починають їх відчитувати, називаючись розвідкою повітряно-десантних військ РФ.

"Пацани, ви за таку х***ю свою зарплату віддасте на общак… Щоб ми вам мішки купили та іншу х***ню. Ви тупо про***лися десь. Х*лі ви взагалі без автоматів ходите, ви що, хочете, щоб вас укр*пи роз**али?" – каже один з українських бійців, звертаючись до окупантів.

Після того, як загарбників вдалося взяти в полон, один із них згодом розповів, що "азовці" підійшли з іншого боку, звідки на них не чекали. Між військовими почалася розмова, під час якої росіяни почали скаржитися на умови та командування.

Згодом "азовці" повідомили, що вони українці.

"Хочу вас привітати, бо потрапили в руки чистокровного українця", – сказав один із військових.

Окупанти також заявили, що їх взяли в полон "красиво", "на п’ятірку".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика! 18+

До слова, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував нове відео взяття в полон російських військових у Курській області.

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