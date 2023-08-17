"Азовці" повернулися на фронт: у НГУ розповіли, де воює легендарна бригада

Легендарна бригада "Азов" відновила виконання завдань на фронті. Воїни працюють у Луганські області.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив тво директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

"Легендарна бригада спеціального призначення «Азов» відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва (за 8 км на південний захід від міста Кремінна - ред.), - сказав він.

За його словами, воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці. Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

Де розташоване Серебрянське лісництво. ФОТО: deepstatemap

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