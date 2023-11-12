"Азовці" знищили "очі росіян" вартістю понад $50 тисяч – потужне відео

Розвідники бригади "Азов" знищили FPV-дронами оптико-електронний комплекс спостереження окупантів "Іронія-М". Його вартість становить понад $50 тисяч.

Відео опублікували у Telegram-каналі бригади.

"В результаті вдалої атаки FPV-дронами азовці знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мелітополі 11 листопада стався потужний вибух у штабі російських окупантів. За даними ГУР, загинули щонайменше три російські офіцери.

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