"Азовці" знищили "очі росіян" вартістю понад $50 тисяч – потужне відео

Розвідники "Азову" відпрацювали дроном по ворожому комплексу.
Розвідники бригади "Азов" знищили FPV-дронами оптико-електронний комплекс спостереження окупантів "Іронія-М". Його вартість становить понад $50 тисяч.
Відео опублікували у Telegram-каналі бригади.
"В результаті вдалої атаки FPV-дронами азовці знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Мелітополі 11 листопада стався потужний вибух у штабі російських окупантів. За даними ГУР, загинули щонайменше три російські офіцери.
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