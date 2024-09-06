"Азовці" звільнили частину Нью-Йорка і деблокували з оточення бійців

Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк, але українські захисники назвали це маніпуляціями.

Бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" повернули під контроль частину селища Нью-Йорк у на Донеччині та деблокували з оточення українських військових.

Про це повідомили в самому "Азові" 6 вересня.

Там зауважили, що задля покращення тактичного положення на Торецькому напрямку 12-та бригада була залучена до оборони і наступу безпосередньо у Нью-Йорку та на його околицях. На момент залучення бригади ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною.

"Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні", – йдеться в заяві.

На цей момент ситуація залишається напруженою. За добу у зоні відповідальності бригади ворог влаштовує до 15 штурмів, але українські бійці тримають оборону та успішно контратакують.

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", – наголосили в "Азові".

Нагадаємо, раніше цього ж дня аналітики Deep State повідомили, що ЗСУ відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці та біля Липців.

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