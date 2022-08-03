"Фізичні тортури та побої": у розвідці розповіли про звірства Росії щодо "азовців" в Оленівці

Встановлено деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у н. п. Оленівка, що у Донецькій області, в якій перебували українські військовополонені, також і зі складу полку “Азов”.

Про це повідомили у ГУР МО України.

"Допити полонених проводили слідчі так званих МДБ ДНР спільно з представниками ПВК “Вагнер” та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів", - зазначили в управлінні.

У разі реалізації зазначеного плану представники ФСБ планували залучити українських полонених до знімання у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими “скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України.



За інформацією ГУР МО України, допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху.

Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

"Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених", - зазначили у ГУР.

За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК “Вагнер” з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Нагадаємо, 2 серпня Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією та заборонив його не території РФ.

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