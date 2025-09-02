ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

"Азовець" Калина пригадав, що найбільше вразило його на борту президентського літака

Заступник командира Азову Святослав Калина Паламар пригадав переліт із Туреччини після обміну полоненими.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Святослав Паламар

Святослав Паламар / © Вікімедіа Україна

Заступник командира 1-го корпусу НГУ “Азов” Святослав “Калина” Паламар поділився спогадами про переліт із Туреччини в Україну після обміну полоненими.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

За словами Калини, після прильоту до Туреччини “азовців” посадили в літак президента України, яким вони вирушили спершу до Польщі, а вже звідти — до Львова, де відбулася тепла зустріч.

“На борту було багато людей, з ким я спілкувався телефоном у період оборони Маріуполя, а тут я всіх їх побачив вживу. В першу чергу було цікаво дізнатися про міжнародну політику від президента — не кожному випадає такий шанс”, — розповів він.

Калина згадав, що Володимир Зеленський показував їм відео зі своєї висадки на острів Зміїний, що викликало сильні емоції:

“Нас це вразило, і ми раділи, що острів під контролем України”.

Президент, за словами бійця, цікавився, як почуваються захисники, як справи у їхніх сімей та чи готові вони надалі працювати у напрямку оборони країни.

Окремо Паламар підтвердив, що відбулися розмови щодо обмеження публічності після повернення.

“Ми проходили інструктаж СБУ щодо поведінки в Україні, бо хто знає, що вчудять російські спецслужби”, — зазначив він.

Крім того заступник командира “Азова” Святослав Паламар поділився подробицями перебування в Туреччині під час обміну, умовами проживання та емоціями від зустрічі з Медведчуком.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie