"Азовець" Калина пригадав, що найбільше вразило його на борту президентського літака
Заступник командира Азову Святослав Калина Паламар пригадав переліт із Туреччини після обміну полоненими.
Заступник командира 1-го корпусу НГУ “Азов” Святослав “Калина” Паламар поділився спогадами про переліт із Туреччини в Україну після обміну полоненими.
Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.
За словами Калини, після прильоту до Туреччини “азовців” посадили в літак президента України, яким вони вирушили спершу до Польщі, а вже звідти — до Львова, де відбулася тепла зустріч.
“На борту було багато людей, з ким я спілкувався телефоном у період оборони Маріуполя, а тут я всіх їх побачив вживу. В першу чергу було цікаво дізнатися про міжнародну політику від президента — не кожному випадає такий шанс”, — розповів він.
Калина згадав, що Володимир Зеленський показував їм відео зі своєї висадки на острів Зміїний, що викликало сильні емоції:
“Нас це вразило, і ми раділи, що острів під контролем України”.
Президент, за словами бійця, цікавився, як почуваються захисники, як справи у їхніх сімей та чи готові вони надалі працювати у напрямку оборони країни.
Окремо Паламар підтвердив, що відбулися розмови щодо обмеження публічності після повернення.
“Ми проходили інструктаж СБУ щодо поведінки в Україні, бо хто знає, що вчудять російські спецслужби”, — зазначив він.
Крім того заступник командира “Азова” Святослав Паламар поділився подробицями перебування в Туреччині під час обміну, умовами проживання та емоціями від зустрічі з Медведчуком.