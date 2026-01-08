ТСН у соціальних мережах

Війна
250
2 хв

Азовське море стало пасткою: чому РФ боїться виводити туди свої кораблі

Ворог розуміє, що акваторія повністю прострілюється Силами оборони, тому вдається до хитрощів із цивільними суднами.

Дар'я Щербак
Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук / © Дзеркало тижня. Україна

Росіяни суттєво обмежили присутність свого флоту в акваторії Азовського моря. Причиною стали як географічні особливості регіону, що ускладнюють маневрування, так і висока ймовірність ураження українськими захисниками.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За словами військового, Азовське море є вкрай незручним для ведення активних дій флотом противника через його природні характеристики. Мілководдя суттєво обмежує маршрути пересування бойових одиниць.

«Перебувати там немає де і в плані базування, і в плані навігації. Це неглибоке море — максимально 15 метрів — тому рекомендовані шляхи там доволі вузькі», — пояснив речник ВМС.

Тактика «живого щита»

Усвідомлюючи небезпеку, російські військові намагаються маскувати свої переміщення. Коли окупанти все ж наважуються зайти в акваторію, вони вдаються до цинічної тактики використання цивільного судноплавства як прикриття.

Плетенчук зазначив, що росіяни «змішують» свої бойові кораблі з цивільними суднами, намагаючись у такий спосіб убезпечити себе від атак.

Головним стримувальним фактором для ворога залишається розуміння того, що перебування в Азовському морі не гарантує безпеки. Сили оборони України мають можливості діставати цілі в будь-якій точці акваторії.

«Сказати, що вони там постійно перебувають, я не можу, адже ворог розуміє, що вся територія Азовського моря під нашим вогневим контролем», — резюмував Плетенчук.

Нагадаємо, росіяни почали встановлювати ПЗРК на «Шахеди». Фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов пояснив, що запуск ракети здійснюється пілотом БпЛА, який керує ним з території РФ. Експерт наголошує, що таким чином росіяни продовжують шукати способи знищення української авіації.

