Азовському морю загрожує повне вимирання: бомбардування "Азовсталі" може призвести до витоку отрути

Азовському морю загрожує повне вимирання. Бомбардування російськими окупантами "Азовсталі" у Маріуполі могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.
Витік цієї рідини повністю вб'є все живе у морі.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об'єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня.
Нагадаємо, Маріуполь, який зруйнований на 95%, наразі перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф. Кількість їжі та питної води обмежена. Через зруйновану систему водопостачання можливе поширення інфекційних захворювань, зокрема холери.
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