"Азовсталь" і досі мстить загарбникам: який вигляд має легендарний меткомбінат (відео)

У Мережі показали, який вигляд має легендарний меткомбінат "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Минулого тижня там підірвалися кадировці, які прийшли мародерити.



Відео з території легендарного заводу показав у Telegram заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що "Азовсталь" досі мстить загарбникам.



"Тиждень тому кадировці рванули з (заводу імені - ред.) Ілліча на "Азовсталь" на чергове мародерство. Підірвалися. На одного менше повернулось в "располагу" і більше на "Азовсталь" поки не лізуть без саперів", – написав Андрющенко.

Який вигляд сьогодні має легендарний меткомбінат "Азовсталь"

Металургійний комбінат був останньою лінією оборони ЗСУ в тимчасово окупованому Маріуполі. "Азовсталь" стала символом боротьби та незламності українців. Чимало героїв, які показали всьому світові мужність і нескореність України, досі перебувають у російському полоні.

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