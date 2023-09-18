"Азовсталь" і досі мстить загарбникам: який вигляд має легендарний меткомбінат (відео)

Минулого тижня на "Азовсталі" підірвалися кадировці, які вкотре прийшли мародерити.
У Мережі показали, який вигляд має легендарний меткомбінат "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Минулого тижня там підірвалися кадировці, які прийшли мародерити.
Відео з території легендарного заводу показав у Telegram заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що "Азовсталь" досі мстить загарбникам.
"Тиждень тому кадировці рванули з (заводу імені - ред.) Ілліча на "Азовсталь" на чергове мародерство. Підірвалися. На одного менше повернулось в "располагу" і більше на "Азовсталь" поки не лізуть без саперів", – написав Андрющенко.
Металургійний комбінат був останньою лінією оборони ЗСУ в тимчасово окупованому Маріуполі. "Азовсталь" стала символом боротьби та незламності українців. Чимало героїв, які показали всьому світові мужність і нескореність України, досі перебувають у російському полоні.
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