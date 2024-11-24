Б*хав з 13 років, а на війну пішов у 19: юного окупанта з Магадана відправила на фронт дівчина

Український журналіст і блогер Дмитро Карпенко опублікував чергове інтерв'ю полоненого окупанта, яка показує, наскільки змаргіналізованих людей Путін відправляє на фронт.

Цього разу Карпенко поспілкувався з 19-річним контрактником із далекого Магадана, якого взяли у полон на Курщині. Юник окупант розповів, що підписав контракт, бо його дівчина "взяла на слабо". Очевидно, їм дуже кортіло отримати гробові виплати і білу ладу.

Юнак розповів шокувальні деталі про своє дитинство. Він жив з мамою і п'ятьма братами в однокімнатній квартирі. В дитинстві постійно прогулював школу і вчився погано. А уже в 13 років зв'язався з "дорослими мужиками", з якими став пиячити замість того, щоб ходити на уроки.

"Не вчився, бо прогулював. Бухав. Почав пити в 13 років. І постійно прогулював, бо бухав. (Пиявив – ред.) з дорослими чоловіками. Алкоголіки", – розповідає окупант.

Коли йому виповнилося 19 років, він став жити з 21-річною дівчиною, у якої вже було троє дітей від попереднього шлюбу. Одного разу, коли вони разом пиячили, дівчина "взяла на слабо" хлопця, мовляв він боїться підписати контракт із ЗС РФ. Хлопець пішов у місцевий військкомат і підписав контракт. Провоювати він встиг місяць, після чого потрапив у полон.

Також окупант розповів, що його вітчима також забрали на так зване "СВО" ще 2022 року, проте про його долю хлопцеві нічого не відомо.

Нагадаємо, російський строковик з Курщини здав ЗСУ позиції кадировців, які його ґвалтували.

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