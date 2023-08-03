Б’ють некерованими ракетами: Сумську область обстрілюють російські льотчики-курсанти — ЦНС

Непрофесійність учорашніх російських підлітків, які керують бойовими вертольотами, призводить до влучання в об'єкти на території Російської Федерації.

Через нестачу пілотів армія держави-агресорки почала залучати до атак на Україну молодих курсантів льотних училищ. Із вертольотів вони обстрілюють територію Сумської області некерованими ракетами.

Про це у четвер, 3 серпня, повідомили у Центрі національного спротиву.

“Від серпня курсанти льотних училищ Росії проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у зв’язку з низьким професійним рівнем частина ракет влучила по об'єктах на території країни агресора”, — йдеться в повідомленні.

У ЦНС наголосили, що учорашніх російських підлітків змушують тренуватися, здійснюючи обстріли мирного населення та навмисно надаючи їм для цього некеровані ракети.

Нагадаємо, у Сумській області надзвичайники врятували значну частину унікальних ліноритів, присвячених Голодомору. Гравюри знайшли під завалами училища, у яке росіяни 29 липня поцілили ракетою.

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