Б'ють росіян їхньою зброєю: ЗСУ вперше застосували трофейний "Солнцепёк" проти окупантів

Захисникам вдалося захопити боєкомплект до ворожої техніки.
У Харківській області українські захисники вперше використали трофейну російську важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепёк" проти російських вбивць.
Про це повідомив спікер штабу оборони Одеси Сергій Братчук.
"Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепёк" проти нього самого! Слава ЗСУ!" - написав Братчук.
Він зазначив, що захисникам вдалося захопити боєкомплект та заряджувальну машину.
Нагадаємо, українські захисники 5 квітня з протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили сучасний російський вертоліт Ка-52.
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