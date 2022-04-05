Б'ють росіян їхньою зброєю: ЗСУ вперше застосували трофейний "Солнцепёк" проти окупантів

Захисникам вдалося захопити боєкомплект до ворожої техніки.

У Харківській області українські захисники вперше використали трофейну російську важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепёк" проти російських вбивць.

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Про це повідомив спікер штабу оборони Одеси Сергій Братчук.

"Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепёк" проти нього самого! Слава ЗСУ!" - написав Братчук.

Він зазначив, що захисникам вдалося захопити боєкомплект та заряджувальну машину.

Нагадаємо, українські захисники 5 квітня з протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили сучасний російський вертоліт Ка-52.

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