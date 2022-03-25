Б'ють по медзакладах та центрах гумдопомоги: у Харкові окупанти всю ніч обстрілювали житлові будинки та квартали

Б'ють по медзакладах та центрах гумдопомоги: у Харкові окупанти всю ніч обстрілювали житлові будинки та квартали

Загинули щонайменше шестеро людей, більше 17 отримали поранення.

Російські окупанти напередодні ввечері артилерією, ракетними системами та танками обстріляли Харків. Загалом військові злочинці завдали 54 удари. Ракетний удар також завдали по пункту видаання гуманітарної допомоги. Внаслідок чого загинули шестеро людей, більше 17 отримали поранення.

ТСН.ua розповідає, як Харків та область пережили ракетні атаки.

Як минула ніч

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова, напередодні вдень окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги. На той момент там перебували десятки людей.

“Вночі також обстріляли термінал аеропорту, а вранці — супермаркет “Метро”, де навряд чи продавалася якась військова зброя та техніка. І навряд чи цей супермаркет стосувався військової інфраструктури”, — розповів Олег Синегубов.

Він також зазначив, що бої велися і під Ізюмом, де ЗСУ завдали ворогові значних втрат. Там наші військовослужбовці збили, крім іншого, два ворожі літаки.

“Вчора (24 березня, — ред.) стався курйоз у російській армії, коли їх вертольоти обстріляли їхні ж позиції. Вони знищили досить велику чисельність живої сили супротивника та військової техніки. ЗСУ тримає оборону міста Харкова, по деяким напрямкам йдуть у контрнаступ, відсуваючи ворога до безпосередньо свого кордону”, — додав голова Харківської військової адміністрації.

Руйнування

Зранку 25 березня окупанти з реактивної системи залпового вогню обстріляли міську поліклініку в Основ'янському районі Харкова, де був розташований центр видавання гуманітарної допомоги. Внаслідок чого постраждали семеро людей, ще чотири померли.

“Жодного військового об’єкту поруч не знаходиться. На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Крім того, внаслідок обстрілу окупантами сталося кілька серйозних пожеж у Київському, Московському, Слобідському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.

“Найбільше виїздів підрозділів служби порятунку на гасіння пожеж спричинених обстрілами було здійснено у Київському районі — 13, та у Московському районі міста Харкова — 6. Також протягом доби рятувальники виїздили на гасіння 25 пожеж пов'язаних з горінням сухої трави та очерету на відкритих територіях та природних екосистемах”, — розповіли в ДСНС у Харківській області.

Чим "б'є" російський окупант

По Харкову військові злочинці стріляють системами реактивного вогню "Град", "Ураган". Окрім того, ввечері 24 березня в історичний центр міста окупанти вдарили ракетою типу "Калібр".

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