"Б‘ють по містах, підло ховаючись на ЗАЕС" - Єрмак про обстріл росіян житлових будинків у Нікопольському районі (фото)

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував атаку російських військ на Нікопольський район, де окупанти скерували 80 реактивних снарядів по житлових будинках.
Єрмак наголосив, що Росія продовжує воювати з мирними людьми, за що неодмінно буде покарана. Він запевнив, що ніхто з причетних до цинічних обстрілів не уникне покарання.
Про це очільник Офісу президента України заявив в Telegram.
"Нікопольський район. 80 реактивних снарядів по житлових будинках. Країна-терорист продовжує воювати з мирними людьми. Боягузливі росіяни не можуть нічого більше зробити, тому б‘ють по містах, підло ховаючись на Запорізькій АЕС", - написав він.
Крім того, Єрмак додав, що ніхто з них не уникне покарання.
"Відомі прізвища росіян, які віддають накази і виконують їх. Декілька поколінь росіян відповідатимуть за все це зло", - підсумував він.
Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня російська армія обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапив Нікопольський район. Кількість загиблих унаслідок нічного обстрілу зросла до 13. У лікарні Марганця померли двоє поранених.
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