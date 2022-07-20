Б'ють по туалетах і церквах: росіяни знову обстріляли Сумську область (фото)

Російські окупанти опівдні 20 липня зі ствольної артилерії відкрили вогонь по одному із сел Есманьської громади.

Про це 20 липня повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Б'ють по туалетах і церквах: росіяни знов за своє. Сьогодні опівдні по одному із сел Есманьської громади росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії. З них - одне пряме потрапляння у сільський громадський туалет. Також пошкоджена церква та лінії електропередач", - написав він та опублікував фото наслідків від врожих ударів.

Варто зазначити, що вранці 20 липня російські окупанти також відкривали вогонь по Шосткинському району Сумської області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 147-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: