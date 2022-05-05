"Бабця з червоним прапором", яку ідеалізували росіяни, пояснила свої дії бажанням зупинити солдатів РФ

Жінку відшукали в лікарні і вона заявила, що хвилюється, що із неї зробили зрадницю.

Живий символ «проросійської України», бабця, яка вийшла до військових із червоним прапором, заявляє, що так зустріла їх, бо думала, що це росіяни і так хотіла закликати "мирно вирішувати питання".

Про це вона розповіла сама в інтерв'ю співробітнику Центру стратегічних комунікацій.

Зараз жінка у лікарні Харкова разом із чоловіком. "Жіночка, яка, за версією російської пропаганди, «сміливо протистояла націоналістам», насправді вдячна українським військовим, які не тільки підтримують її продуктами, але й захистили від гніву пересічних харків'ян", - значиться у дописі відомства.



Анна Іванівна незадоволена своєю популярністю і каже, що краще б її не було, як і самої війни. Пояснює, що вийшла з червоним прапором до, як вона думала, російських військових, щоб вони «не громили Україну». Жінка каже, що відчуває себе «зрадницею», проте військові, які навідують жінку і приносять продукти її намагаються заспокоїти.

Історії з війни: «Бабця з червоним прапором» закинула його подалі, коли дізналася про Бучу Співробітник Центру стратегічних комунікацій відшукав ту саму жінку. Живий символ «проросійської України», жіночка, яка, за версією російської пропаганди, «сміливо протистояла націоналістам», насправді вдячна українським військовим, які не тільки підтримують її продуктами, але й захистили від гніву пересічних харків'ян. Анна Іванівна пояснює, що вийшла з червоним прапором до, як вона думала, російських військових, щоб вони «не громили Україну». А в країні-агресорі її мотиви перекрутили, через що вона тепер відчуває себе «зрадницею». Вона наразі перебуває в одній із міських лікарень Харкова разом із своїм чоловіком. Військові закликають не зневажати стареньку. «Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір'я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі», – каже комвзводу з псевдо «Кадет». https://spravdi.gov.ua/ Долучайтеся до наших ресурсів в інших соціальних мережах та месенджерах Telegram: https://t.me/+oRM9AajLIcw1MmVi Twitter: https://twitter.com/StratcomCentre Instagram: https://instagram.com/spravdi.gov.ua Youtube: https://www.youtube.com/c/SPRAVDI Вайбер: https://bit.ly/3HK1VkZ Опубліковано Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Четвер, 5 травня 2022 р.

Військові закликають не зневажати стареньку. «Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір'я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі», – каже комвзводу з псевдо «Кадет».

Нагадаємо, що в Мережі було опубліковане відео від українських військових, на якому їх зустрічає бабуся із радянським прапором. Вона казала, що дуже чекала їх і "молилася за Путіна і за весь народ". З кадрів стає зрозуміло, що бабуся переплутала українських військових з російськими. Український захисник дав бабусі продукти, а червоний прапор кинув на землю і наступив на нього. Тоді бабуся сказала, що не хоче продуктів, бо військовий став на "прапор, за який її батьки гинули", але той пояснив, що вчинив так, "бо вони (російські окупанти – ред.) прийшли в мій дім".

скриншот з відео

Це відео швидко підхопили російські пропагандисти і показували сюжети про "українську бабусю" на багатьох телеканалах. Її називали "хороброю жінкою, яка не побоялася вийти до ЗСУ із радянським прапором".

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