"Бабин Яр 21 століття": біля Мангуша армія РФ могла поховати від 3 до 9 тисяч жителів Маріуполя (фото)

"Бабин Яр 21 століття": біля Мангуша армія РФ могла поховати від 3 до 9 тисяч жителів Маріуполя (фото)

В селищі Мангуш Донецької області окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців.

Про це свідчать знімки Maxar, на яких видно, що від 9 квітня масові поховання в Мангуші в 20 разів більший, ніж у Бучі. Відповідно до фотоспостереження американської компанії, нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня.

За даними міської ради Маріуполя, в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів.

Мер міста Вадим Бойченко назвав воєнний злочин, скоєний в Маріуполі російськими окупантами, "найбільшим воєнний злочин 21 століття" та назвав "це новим Бабиним Яром".

ФОТО: Maxar

"Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь що потрібно зупинити геноцид", – зазначив Бойченко.

Він додав, до середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб. За їхніми попередніми оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про братську могилу у селиші Мангуш розміром до 30 метрів кожна. За його словами, людей у пластикових пакетах привозять вантажівками.

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