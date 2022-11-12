Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон: відео

На ці історичні кадри без сліз дивитися неможливо.

Українська армія зайшла до Херсона після того, як Росія заявила, що всі її військові залишили обласний центр і переправились на східний берег Дніпра. Це сталося у п'ятницю, 11 листопада. Цей день увійде в історію України як свідчення надзвичайної мужності та сили бійців ЗСУ.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц на своєму YouTube-каналі опублікував щемливе відео, як бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон.

"Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон. Без коментарів... Історичні кадри", - написав під відео Анатолій Штефан.

"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", - зазначив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Від учора у соцмережах з’являються кадри, на яких українці з прапорами гуляють центром Херсона і фотографуються. ТСН.ua звібрав щасливі світлини українців.

В Інституті вивчення війни вважають, що російські військові більше не мають можливості утримувати правий берег Дніпра.

Реакція світу на повернення Херсона під синьо-жовтий прапор

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