Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон: відео

На ці історичні кадри без сліз дивитися неможливо.
Українська армія зайшла до Херсона після того, як Росія заявила, що всі її військові залишили обласний центр і переправились на східний берег Дніпра. Це сталося у п'ятницю, 11 листопада. Цей день увійде в історію України як свідчення надзвичайної мужності та сили бійців ЗСУ.
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц на своєму YouTube-каналі опублікував щемливе відео, як бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон.
"Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон. Без коментарів... Історичні кадри", - написав під відео Анатолій Штефан.
"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", - зазначив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Від учора у соцмережах з’являються кадри, на яких українці з прапорами гуляють центром Херсона і фотографуються. ТСН.ua звібрав щасливі світлини українців.
В Інституті вивчення війни вважають, що російські військові більше не мають можливості утримувати правий берег Дніпра.
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