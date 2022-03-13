"Бабуся рятує кота, бійці рятують бабусю": у Мережі показали зворушливе фото з Ірпеня

Бабуся рятує кота, бійці рятують бабусю.
У Мережі показали фото, зроблене під час евакуації українців із міста Ірпінь Київської області. На ньому бабуся рятується від російських окупантів зі своїм домашнім улюбленцем.
Зворушливий знімок опублікували на сторінці UAnimals в Facebook.
"Ірпінь, 2022. Бабуся рятує кота. Бійці рятують бабусю", - йдеться під фото.
Голова Ірпеня Олександр Маркушин 13 березня повідомив, що місто не захоплено російською армією.
"На сьогодні Ірпінь не захоплено. 70% – це наше, українське місто. За 30% ми ведемо бої", - сказав мер.
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