Бабуся вийшла на кухню і вижила: російська ракета у Дніпрі убила велику сім’ю за святковим столом

Жертвами ракетного удару російських терористів стало семеро членів однієї сім’ї, яка зібралася на святкування Старого Нового року.

Того трагічного дня, 14 січня, коли російська ракета зруйнувала будинок на Набережній Перемоги, 118, у Дніпрі, в одній із квартир за святковим столом з нагоди Старого Нового року зібралася велика родина. До подружжя пенсіонерів приїхали гості – їхні діти зі своїми сім’ями. Після ракетного удару долею випадку вижила тільки бабуся.

Історію цієї родини, яка стала жертвою російського ракетного удару, розповідають на сайті obozrevatel.

До 62-річної Світлани та 68-річного Юрія Фігурних, які від 1998 року мешкали в будинку на Набережній Перемоги у Дніпрі, у цей святковий день прийшов старший син - 42-річний Олександр. Разом з ним була 37-річна дружина Яна та 15-річна дочка Аня.

З Одеси до рідних приїхала молодша донька, 37-річна Марина із чоловіком Андрієм Осинським. Від початку війни їм не вдавалося побачитися з батьками, свою поїзду вони кілька разів переносили. Але суботній день і святкування Старого Нового року було гарними приводом, щоб зібратися цілою родиною.

Під час ракетного удару уся велика сім’я сиділа за великим столом, настрій був святковий, промовлялися тости. У якийсь момент господині квартири знадобилося вийти на кухню і це врятувало їй життя. Щойно минувши коридор, вона почула гучний вибух.

Світлану Фігурну знайшли рятувальники. Із серйозними переломами стегна вона опинилася у реанімації. Згодом її перевели до травматології, де виявили ще й перелом руки. На жінку чекає тривале лікування та реабілітація.

Про загибель рідних бабусі розповіли у лікарні.

Нагадаємо, у Кремлі цинічно заперечили, що російська війська завдають ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі України, коментуючи атаку на Дніпро.

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