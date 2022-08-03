Бачать у темряві та проникають у тил ворога: ЗСУ отримали першу партію сучасних дронів-розвідників (фото)

Українські військові до кінця серпня отримають 200 сучасних дронів-розвідників. Перша партія вже відправилась на передову.
В Україні завдяки проекту “Армія дронів” українські військові отримують сучасні розвідувальні пташки. До кінця серпня планується придбати 200 коптерів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Так, військові вже сьогодні, 3 серпня, повинні отримати першу частину дронів, серед яких — один із найсучасніших безпілотників FLyEye. Його дальність польоту сягає 160 кілометрів, радіус — 50 кілометрів, максимальна повітряна швидкість — 120 кілометрів на годину.
“Це дозволить розвідникам проникати в тил ворога та отримувати важливу інформацію. Також ЗСУ посилять дрони DJI Matrice 300. Безпілотники мають потужні камери та тепловізори. Вдень і вночі українські солдати будуть добре бачити ворожу техніку та робити все, щоб її ставало менш”, - наголосив Михайло Федоров.
Він також додав, що на проект “Армія дронів” вже вдалося зібрати 755 млн гривень. Гроші збирали через платформу UNITED24. До кінця цього місяця планується закупити 200 дронів-розвідників.
Нагадаємо, що все більше бійців стають пілотами дронів, хоча на них ворог оголошує полювання.
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