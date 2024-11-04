Бачимо збільшення кількості північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів – Зеленський

У Курській області вже 11 тисяч солдатів КНДР, зазначив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 листопада, провів Ставку. Зокрема, важливе запитання щодо ППО. Кожен бачить, наскільки більше росіяни застосовують "шахедів" та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор. Потрібно більше заходів протидії. Це стосується і посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття "шахедів" дронами, і розвитку наших Сил саме так, щоб нарешті вирішити проблему російських авіабомб.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні до українців 4 листопада.

"Є й нагальні рішення, які мають бути реалізовані. І також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому Плані посилення України, у відповідному оборонному пункті. Сьогодні було й багато питань щодо збільшення виробництва нашої зброї – передусім це дрони й ракети. Збільшуємо контракти для українських виробників. Додаємо довгострокових можливостей виробляти таку зброю, інвестувати у розвиток таких виробництв. Відповідні доручення дав і міністру оборони, і на Ставці", – сказав він.

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Президент заслухав доповіді військових – головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича. Також виступив міністр оборони України Умєров.

"Бойова ситуація зараз, усі напрямки. Звичайно, найбільше уваги – донецьким напрямкам. Але бачимо також активність росіян на півдні України. Сили оборони мають забезпечити реагування. Окремо обговорили сьогодні Курську операцію, вже три місяці наших активних дій на Курщині незабаром. І це важливо – тримаємо цю "санітарну зону" у визначених районах поблизу нашого державного кордону", – наголосив він.

Зеленський пояснив, що треба цінувати значення цієї операції – Курської операції – для поповнення обмінного фонду.

"Це дуже допомогло звільненню наших людей із російського полону", – додав він.

Президент подякував усім солдатам, сержантам та офіцерам, залученим до активних наших дій на Курщині.

"Була сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль", – резюмував президент.

Нагадаємо, що перші бійці КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області.

Раніше президент Володимир Зеленський у відеозверненні 1 листопада повідомляв, що перші тисячі солдатів з КНДР вже перебувають неподалік українського кордону.

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