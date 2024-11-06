Бачив, як відрізали голови полоненим бійцям ЗСУ: на Курщині в полон потрапив ексвагнерівець

Наразі невідомо чи брав участь цей полонений у страті наших бійців.
На території Курщіни бійці 47-ї окремої механізованої бригади захопили в полон російського військового155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту. За його словами, він був свідком страти воїнів ЗСУ.
Про це повідомила 47 бригада в Telegram.
Пітчевич Юрій у жовтні 2022-го, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією “Вагнер”. Спочатку брав участь у штурмових діях населених пунктів Соледар та Бахмут. Після цього "пішов" на Москву, адже ту подію також організував ватажок ПВК “Вагнер”.
У червні 2024 року Піткевич підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти Росії. У черві цей підрозділ перекинули на Курщину. Там він продовжив брати участь у бойових діях в якості помічника гранатометника.
Наприкінці вересня він став свідком вбивства двох українських військовополонених біля населеного пункту Глушкове. За його словами, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів був відданий командиром підрозділу.
Піткевич назвав ім’я командира, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього військового злочину.
Нагадаємо, за словами полоненого окупанта, уже траплялися випадки, коли корейці приймали росіян за ЗСУ, оскільки всі слов'яни для них "на одне лице".
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