Бачили рекламу «Ми тут щоб жити»? Читайте, що вона означає

Видання LB присвятило матеріал кампанії та її героям.

На відміну від традиційних кампаній, ця не апелює до обов’язку, героїзму чи сорому. Вона про близькі кожній людині цінності – родину, дім, друзів, свободу бути собою. «Українці не обирали війну, але тільки нам вирішувати, як із нею жити. Відкладати мрії і плани на потім, рахуючи роки, що минають. Або жити тут і зараз: діяти і розвиватись заради найдорожчого», – йдеться в публікації.

«Ми тут щоб жити» продовжує лейтмотив попередніх кампаній «Трійки» –– запрошує до пригод. Вона каже: стати військовослужбовцем це не про закінчення життя, навпаки, про його продовження. В Третьому корпусі несуть службу і залишаються собою: самостійно обирають підрозділ і посаду, набувають унікальні знання і досвід, просуваються карʼєрними сходами, знаходять друзів, стають частиною великої спільноти. «Реклама –– це завжди найвигідніший ракурс. Але вона працює, бо відповідає внутрішньому стану речей. Люди це знають», –– пояснював Андрій Білецький.

Вперше у військовій рекламі автори кампанії провели нейромаркетингове дослідження. Воно показало, що сцени турботи та побратимства викликають значно більший емоційний відгук, ніж зображення бойових дій. Тож кампанію вирішили зробити живою і людиноцентричною – її обличчями стали добровольці. Вони розповідають про службу і дають власні відповіді на питання «Навіщо ми тут?».

Наприклад, Софія служить медиком евакуації, щоб її сестри могли жити і навчатись у Києві, і щоб ця війна не торкнулась її майбутніх дітей. «Оманлива ця думка: що війна, що зараз можна не пожити, все відкласти і після закінчення війни колись дозволити собі жити… Ніколи не буде кращого моменту, щоб жити, ніж зараз», –– каже доброволиця.

Головний сержант взводу РБС «Сіджик» на службі відкрив для себе творчість: почав писати треки, розвивати власний бренд мерчу, багато читати. У минулому професійний танцюрист і хореограф «Акробат» від солдата дослужився до керівника відділу комунікацій Третьої штурмової бригади. Він документує війну, щоб наступні покоління памʼятали ціну свободи.

Колишня студентка юрфаку «Пуля» стала операторкою БпЛА і наземних роботизованих комплексів. Її підрозділ робить те, чого раніше не робив ніхто: створює і управляє роботами, які підвозять піхоті провізію та боєприпаси, евакуюють поранених. Вона тут, щоб допомагати своїм і бути першопрохідцем. «Тетя штурмова –– це бригада, яка робить речі, які багатьом здаються за межею реальнстю. Ставлення до людей –– як до людей. Тебе поважають, тебе цінують, відчувається людяність, побратимство», –– каже військовослужбовця.

Третій армійський корпус продовжує рости і запрошує на службу чоловіків і жінок, які хочуть бути корисними своїй державі. Потрібні всі –– відкрито тисячі небойових і бойових вакансій.