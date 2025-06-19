Бачив у тюремному коридорі: експолонений розповів про журналіста Дмитра Хилюка, якого викрали росіяни

Журналіста Дмитра Хилюка викрали війська РФ 2022 року

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Журналіста Дмитра Хилюка, якого викрали війська РФ під час повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, все ще утримують в колонії у Володимирській області (Росія).

Про це повідомили «Репортери без кордонів» із посиланням на слова звільненого військового.

Як повідомляють «Репортери без кордонів», інформація про Дмитра Хилюка з’явилася від нещодавно звільненого з полону українського військового «Влада». Боєць бачив Дмитра Хилюка на початку травня 2025 року.

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Де перебуває український журналіст Дмитро Хилюк

Сам «Влад» — військовий 36-ї бригади морської піхоти. Він потрапив у полон у перші тижні повномасштабної війни з РФ. У жовтні 2022 року його перевели до виправної колонії IK-7 у Пакіно у Володимирській області.

З його слів, Дмитра Хилюка доставили в цю колонію у травні 2023 року. А вже у серпні двоє полонених опинилися в одній камері. Вони перебували там разом впродовж одного дня.

Тоді Дмитро мовчав. Його камера №8 розташовувалася в третьому та останньому блоці — «найсуворішому», за словами «Влада».

Він повідомив, що українських в’язнів, цивільних чи військових, там регулярно били та позбавляли їжі. Це підтверджує інформацію, яку «Репортери без кордонів» вже зібрали від кількох колишніх ув’язнених.

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За словами колишнього полоненого, умови утримання дещо покращилися наприкінці 2024 року після візиту до Пакіно делегації на чолі з Уповноваженою Російської Федерації з прав людини Тетяною Москальковою. Але ситуація знову погіршилася 2025-го.

На початку травня 2025 року, незадовго до звільнення, «Влад» знову випадково зустрів Дмитра Хилюка у тюремному коридорі. Журналіст, схоже, прямував до лікаря. На ньому не було видно жодних видимих ​​ознак жорстокого поводження чи травм.

«Після понад трьох років випробувань у російських в’язницях Дмитро Хилюк продовжує страждати від жорстокого поводження. Хоча обмін полоненими між двома країнами останніми місяцями почастішав, незбагненно, що цей журналіст, який перебуває у стані хронічного недоїдання, досі перебуває під вартою», — заявив представник «Репортерів без кордонів» Арно Фрогер.

Він закликав до його негайного звільнення Дмитра, поки його становище не погіршилося ще більше і не стало надто пізно.

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Загалом, за даними «Репортерів без кордонів» зараз в російському полоні утримуються 29 українських журналістів. Тож це — найбільша у світі тюремна установа для іноземних кореспондентів.

Нагадаємо, Дмитро Хилюк — співробітник інформаційного агентства УНІАН. 3 березня 2022 року його викрали військові РФ в селі поблизу Києва. Відтоді Дмитро перебуває у російському полоні.

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