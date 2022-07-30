Бацман показала розмову полоненого окупанта із роздратованою дружиною: "Зателефонуйте після роботи"

Так, у відео, яке дружина Дмитра Гордона розмістила на своїй сторінці в Instagram, журналіст Володимир Золкін зателефонував росіянці та повідомив, що її коханий у полоні.

Золкін запропонував їй поспілкуватися з обранцем. Втім, жінка заявила, що дуже занята та попросила перетелефонувати після 21:00. Така заява дещо ошелешила військового РФ.

"Вона трохи не зрозуміла. Чоловік у полоні. Ксюня, Оксано, я в полоні" – сказав він. Втім, у відповідь на це росіянка роздратовано сказала: "Я знаю!".

"Рашакохання, воно таке", – прокоментувала Бацман.

У коментарях юзери зізналися, що їх насмішило це відео. Також вони припустили, що дружина окупанта засмучена, що тепер не отримає компенсацію за смерть чоловіка.

Вона вже Ладу обрала, а цей живий

Що з цими людьми?

Упс, Ксюня залишилася без білої Лади - калини, і це їй дуууже не сподобалось!!! Перетелефонуйте пізніше...

У цій Рашці цінності сімейні давно втрачені! Ксюня цьому доказ

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав, як на похороні військового священник московського патріархату побив хрестом священника УПЦ. Інцидент трапився у селі Яланець Томашпільської громади у Вінницькій області.

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