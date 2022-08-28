"Багато 200-х і 300-х": окупант розповів про загиблих в Україні та знищений танк (перехоплення)

Армія Російської Федерації зазнає великих втрат у війні проти України. У ворожих підрозділах є багато загиблих та поранених. Окупант розповів другу, що згорів танк, внаслідок чого загинув механік.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова, яку оприлюднило Головне управління розвідки МО України.

"Танк згорів, механік загинув, 25 років пацану виповнилося. Бл**ь, артилерія просто єбо*ить щодня. 200-х і 300-х до*уя. Ні, ну останнім часом, принаймні, де я перебуваю, 200-х мало. А перші дні у липні було більше", - розповідає загарбник.

Нагадаємо, Росія перекидає на фронт в Україну нещодавно сформований 3 армійський корпус із найсучаснішою технікою, але погано підготовленими вояками.

За даними аналітиків Conflict Intelligence Team, корпус відносно добре укомплектований технікою, проте "добровольці" не мають бойового духу, дисципліну та прагнення опанувати видану ним нову техніку.

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