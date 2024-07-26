"Багато Героїв України готові давати свідчення": начштабу "Азову" про звинувачення на адресу Содоля

Начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") заявив, що Державне бюро розслідувань порушує закон, адже справи проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля все ще немає.

Про це Богдан Кротевич розповів в інтерв'ю "Українській правді" від 25 липня.

"ДБР порушує закон. Очільник ДБР – привіт (звертається у камеру – ред.). Вони справу не занесли ЄРДР (Єдиний реєстр досудових рішень – ред), я подав скаргу в суд. Суд призначив одного суддю, який пішов вже у відпустку 15 липня. Призначив другого суддю, який зараз йде у відпустку", – висловився Кротевич.

Як він сказав, йому надійшла відповідь, що матеріали за справою будуть долучені до вже існуючої по одному з напрямків.

"Наскільки мені стало відомо, в мене теж є джерела, що по Харкову є розслідування. У моєму листі була фраза, що за Харківський напрямок він теж відповідальний як тодішній командувач ОСУВ "Хортиця". І, до речі, до цього моменту я взагалі його прізвище ніколи не називав. Як сказали юристи мені, це вже можна казати", – розповів начштабу.

За його словами, свідчення проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля можуть дати "багато командирів, багато Героїв України".

Звинувачення на адресу Содоля

"Справа в тому, що пік ідіотських наказів почав наростати. Коротше, він хотів зробити діру нам в обороні. Він хотів забрати у нас приданий підрозділ і не дати нікого взамін. Ми зробили все, щоб цей наказ відмінили. Його відмінив головнокомандувач і, знову ж таки, міністр (внутрішніх справ – ред) допомагав нам у цьому. Але я потім сів отак і зрозумів, що ми два тижні витратили на боротьбу з якимось дегенератом, якого вже давно повинні посадити. Я втомився, я реально втомився. Я хочу воювати. І всі хочуть воювати", – розповів начштабу.

Він наголосив, що бійці втратили два тижні, щоб довести те, що не можна забрати підрозділ і нікого не надати взамін.

"Не можна! А у нас не вистачає людей поставити туди", – додав начштабу.

У своєму телеграмі Кротевич написав, що генерал, на якого подав заяву в ДБР, тобто Содоль, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал" і прокоментував це гучне звинувачення.

"Саме тому я написав "генерал" і не написав прізвище. Я не суд, суд має вирішить. Але я вважаю, що його дії до цього призвели. Моя думка така, що повинно бути відкрито три ЄРДР як мінімум, і це без Харкова: Маріуполь, Кринки, ОСУВ "Хортиця" (загинає пальці – УП). Зараз не відкрито жодного провадження. ДБР – привіт", – заявив начштабу.

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Нагадаємо, після звинувачення начальника штабу бригад "Азов" Богдана Кротевича звинуватив бойового генерал-лейтенанта Юрія Содоля у великих втратах територій та особового складу, президент України Володимир Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

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