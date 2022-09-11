Багато людей поранено: росіяни потужно вдарили по Миколаєву

Миколаїв у ніч проти 11 вересня знову потрапив під потужний обстріл армії РФ.

В ніч проти неділі, 11 вересня, російська окупаційна армія потужно обстріляла Миколаїв. Ударили окупанти по житлових будинках.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram-каналі.

За його даними, внаслідок обстрілу щонайменше 9 осіб потримали поранення. З них четверо людей перебувають у лікарнях.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні", - повідомив міський голова.

Нагадаємо, Запорізька АЕС 11 вересня зупинила свою роботу.

Як повідомлялося, окупанти ракетами обстріляли центр Дніпра і вдарили із РСЗВ по Нікополю, є постраждалі.

Раніше Кім пояснив, чому росіяни завдали удару по Інгульському мосту.

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