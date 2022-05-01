Евакуація з "Азовсталі": унікальні кадри операції з порятунку людей в Маріуполі

Евакуація з "Азовсталі": унікальні кадри операції з порятунку людей в Маріуполі

Евакуація людей з Маріуполя продовжиться. Полк «Азов» надав унікальні кадри нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі.

Багато людей працювали для того, щоб порятунок людей в Маріуполі став можливим. Робота буде продовжуватися, доки не будуть врятовані всі люди.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Голова фракції “Слуга Народу” Давід Арахамія.

"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак", - зазначив він.

За словами політика, надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк «Азов», Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук.

"Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей", - резюмував він.

Нагадаємо, що у неділю, 1 травня, вдалося розпочати евакуацію людей із «Азовсталі». Перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці.

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