"Багато людей з оточення Кремля зараз хотіли б зіскочити, але це проти правил" – Фейгін

У Кремлі керуються формулою Геббельса: "Разом йшли, разом і висіти". Якщо хтось хоче "зіскочити", то звичайно, йому цього не дозволять зробити.

Про це розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін в ефірі "24 каналу".

На його думку, багато людей хотіли б "зістрибнути". Адже вони багаті та мають всі капітали на Заході, тому їм тепер треба це все якось легалізувати та не потрапити під санкції.

"Я спілкуюся з багатьма тими, хто втік. Переважно це зі сфери бізнесу. Вони, звісно, переживають за своє майбутнє. Вони не хочуть опинитися під санкціями й залишитися без тих капіталів, які вони змогли здобути на Заході. Хочуть цього уникнути. Чубайс тут не виняток", – зазначив Марк Фейгін.

Що стосується Москви, так це її звичайна методологія – погрози, шантаж та страх, аби ніхто не міг проявити нелояльність. Там говорять так: "Ви заробили. Ви жили тут. Не можете тепер зрадити, бо всім зобов'язані нам", – розповів Марк Фейгін.

"Міг сховатися у лікарні"

За словами російського правозахисника, в нього немає даних щодо причин самопочуття Чубайса. Проте, на його думку, цього разу його не намагалися отруїти. Скоріше, він сам міг сховатися в лікарні, зображуючи гостру фазу хвороби.

"Йому 67 років. Чи може він хворіти? Звичайно, що може. Можуть в нього бути синдроми? Скільки завгодно. В такому віці та з такою нервовою роботою протягом десятиріч – цілком можливо. Проте це не означає, що його не можуть отруїти, не можуть покарати за те, що він намагався "зіскочити". Таке можливо", – додав російський правозахисник.

Фейгін зазначив, що Чубайс це розуміє, а також знає правила гри, яких поки дотримується. Навіть якщо має контакти з колами демпартії у США чи з політичними чиновниками в Європі, то робить це все негласно. Чубайс вибиває для себе індульгенцію тихо і непомітно.

"Потрібно надіслати якийсь сигнал"

Марк Фейгін нагадав, як з'явилася інформація про хворобу, та пояснив, навіщо з цим світитися.

Першою повідомила Ксенія Собчак, яка є медійною фігурою, близькою до Кремля. Їй про це розповіла дружина Чубайса Дуня Смірнова – відома режисерка.

Потім з'явилася фотографія, де Чубайс із напівзакритим оком.

"Чомусь йому виявилося потрібно це показати. Він же міг трошки похворіти й нікому нічого не розповідати. А навіщо він все це показує? Отже, йому потрібно надіслати якийсь сигнал. Я б такого також не виключав", – прокоментував Фейгін.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що колишній віцепрем'єр Росії Анатолій Чубайс потрапив до реанімації однієї з європейських клінік із діагнозом синдром Гієна-Барре.

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