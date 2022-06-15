"Багато не треба говорити": Данілов повідомив, де перебуває більшість захисників "Азовсталі"

"Багато не треба говорити": Данілов повідомив, де перебуває більшість захисників "Азовсталі"

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що більшість військових, евакуйованих із маріупольського заводу "Азовсталь", перебувають на окупованій території Донецької області.

Данілов водночас наголосив, що головне зараз – "не зробити зайвих кроків", щоб Росія не звинуватила Україну "у зриві тих чи інших речей".

Про це секретар РНБО розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 15 червня.

"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне – не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими", – розповів Данілов.

Він зауважив, що неможливо наразі остаточно сказати, скільки саме українських захисників перебувають у Донецькій області.

"Є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. Ще раз наголошую: кількість людей – це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на території Донецької області", – пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, напередодні полк "Азов" попередив про ймовірність появи провокаційних повідомлень та заяв від захисників "Азовсталі", які зараз перебувають у полоні російських окупантів.

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