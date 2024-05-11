Багато питань до тих, хто залишив позиції і до укріплень: офіцер ЗСУ про оборону на Харківщині

Ситуація у прикордонні Харківської області, де РФ розпочала новий наступ, контролюється Силами оборони.

Про це з Вовчанська заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

"Знаю, що нервуєте, але тут немає зв'язку. Як завжди, чесний. Ситуація контролюється Силами Оборони. Нам вдалося зупинити просування ворога на Харківському фронті. Так, була втрачена лінія Державного кордону, але за фактом вона і була в сірій зоні", – каже військовослужбовець.

Боєць визнав, що ворогові вдалося захопити селища, які раніше контролювалися українськими силами.

За його словами, завдяки 92 бригаді, 57 бригаді, "Кракену" та танкістам прориви оборони вдалося залатати та стабілізувати обстановку. Але були й ті, хто залишив позиції.

"Не називатиму підрозділи, які кинули позиції і відступили, здавши рубежі. Розгляд ведеться. Головком відреагував жорстко і змінив керівників відповідальних за Харківський напрямок. Багато питань до тих, хто кинув позиції, але судити їх можуть лише ті, хто хоч раз відчував на собі нескінченний приліт арти півторатонних КАБів.

Більше питань до тих, хто відповідав за фортифікаційні споруди першої лінії, хто мав її мінувати та зміцнювати. Хочу подивитися у вічі тим, хто списував на це гроші", – каже Денис Ярославський.

Військовий попередив, що зараз росіяни мають намір стерти вщент Вовчанськ. КАБів у них для цього вистачає.

"Ті, хто всі бачать і незважаючи ні на що, так і не дають нам авіацію, прямо підігрують ворогові. Коротше, тримаємо фронт, відбиваємо те, що втратили", — підсумував він.

Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова. Минулої доби Збройні сили України відбили більше 20 атак на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.

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