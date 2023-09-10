"Багато поранених": Сенцов повідомив про чергову контузію під час бою та показав кулю з бронежилета

Український кінорежисер Олег Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 омбр “Магура”, зазнав чергової контузії під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

Про Сенцов повідомив у соцмережі 10 вересня.

"Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята", - повідомив боєць.

Куля з бронежилета Сенцова Фото: Олег Сенцов

Він розповів про втрати на ділянці фронту під Роботино, що поблизу Токмака, в Запорізькій області.

"Цього разу не обійшлося без втрат. Багато поранених: уламки та кульові. Мені пощастило - легка контузія та знов надрив перепонки. Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботино", - додав він.

За його словами, бій, під час якого він зазнав поранення, був надскладним.

"Кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, але цей був насправді таким. На згадку про нього мені залишиться цей маленький "подаруночок", який знайшовся в броніку вже на баз", - написав Сенцов.

Нагадаємо, колишній в'язень Кремля та український режисер Олег Сенцов від початку великої війни Росії проти України приєднався до лав ЗСУ. Днями він зробив гучну заяву про війну.

Влітку Сенцов потрапив під артилерійський обстріл. Сам режисер під час обстрілу отримав поранення. 10 липня Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті.

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