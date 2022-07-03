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Багато поранених та вбитих: росіяни масштабно обстріляли Слов'янськ (відео)

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Багато поранених та вбитих: росіяни масштабно обстріляли Слов'янськ (відео)

Фото: ТСН.ua

Російські окупанти у неділю, 3 липня, масштабно обстріляли місто Слов'янськ.

Через це у Слов'янську спалахнуло 15 пожеж, є багато поранених та вбитих. 

Про це повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лех. 

"Слов'янськ зазнав наймасштабнішого за останній час обстрілу. У місті велика кількість поранених та загиблих, рятувальники приборкують до 15 пожеж. ", - сказав Лех. 

У коментарі "Суспільному" речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко повідомила, що за попередніми даними у місті є 6 загиблих і 15 поранених. Також росіяни завдали три ракетних удари по Краматорську. Там зруйновано готель та пошкоджена дорога. 

Нагадаємо, експерт назвав місяць, коли Путін намагатиметься завершити війну в Україні

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