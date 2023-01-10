Багато поранених, є загиблі: Синєгубов розповів про пекельну добу на Харківщині (фото)

Окрім поранених під час атаки окупантів на ринок у Шевченкове, є постраждалий від атаки росіян у Дворічній.

У Харківській області минулої доби, 9 січня, війська РФ обстрілювали мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Є загиблі та поранені, серед яких дитина.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Він нагадав про учорашній ранковій обстріл окупантів ринку в смт Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло дві жінки. Ще 6 людей отримали поранення.

Серед поранених є 10-річна дівчинка. Її стан медики наразі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, за добу ворог обстрілював населені пункти: Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Кислівка, Котлярівка та інші. У Дворічній поранення зазнав та був госпіталізований 43-річний чоловік.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 72 вибухонебезпечних предмети.

"На лінії зіткнення російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення в напрямку Куп'янська, але зазнали невдачі. Наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Працюємо на перемогу далі", - підсумував Синєгубов.

Росія вдарила ракетами по ринку на Харківщині

Вранці 9 січня армія РФ завдала удару по селищу Шевченкове Куп'янського району із ЗРК С-300. Під обстріл потрапив місцевий ринок.

Внаслідок російського ракетного удару по ринку в Шевченковому загинула 60-річна жінка, бабуся постраждалої дівчинки. Тіло рятувальники дістали з-під завалів.

Загибла була власницею м'ясної крамнички і приймала товар під час ракетного терору окупантів.

Директорка Шевченківської лікарні повідомила, що уламок влучив потерпілій 10-річній дівчинці в шию та застряг поруч із сонною артерією. Її рятують лікарі в Харкові.

Працівники обстріляного ринку на Харківщині розповіли про пережите. Їхні спогади, читайте за цим посиланням.

В ОП показали жахливі фото наслідків ракетного удару по Харківщині.

Усе, що відомо про трагедію в Шевченковому, читайте тут.

Читайте також: