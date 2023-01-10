Багато поранених, є загиблі: Синєгубов розповів про пекельну добу на Харківщині (фото)

Окрім поранених під час атаки окупантів на ринок у Шевченкове, є постраждалий від атаки росіян у Дворічній.
У Харківській області минулої доби, 9 січня, війська РФ обстрілювали мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Є загиблі та поранені, серед яких дитина.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Він нагадав про учорашній ранковій обстріл окупантів ринку в смт Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло дві жінки. Ще 6 людей отримали поранення.
Серед поранених є 10-річна дівчинка. Її стан медики наразі оцінюють як середньої тяжкості.
Крім того, за добу ворог обстрілював населені пункти: Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Кислівка, Котлярівка та інші. У Дворічній поранення зазнав та був госпіталізований 43-річний чоловік.
В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 72 вибухонебезпечних предмети.
"На лінії зіткнення російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення в напрямку Куп'янська, але зазнали невдачі. Наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Працюємо на перемогу далі", - підсумував Синєгубов.
Росія вдарила ракетами по ринку на Харківщині
Вранці 9 січня армія РФ завдала удару по селищу Шевченкове Куп'янського району із ЗРК С-300. Під обстріл потрапив місцевий ринок.
Внаслідок російського ракетного удару по ринку в Шевченковому загинула 60-річна жінка, бабуся постраждалої дівчинки. Тіло рятувальники дістали з-під завалів.
Загибла була власницею м'ясної крамнички і приймала товар під час ракетного терору окупантів.
Директорка Шевченківської лікарні повідомила, що уламок влучив потерпілій 10-річній дівчинці в шию та застряг поруч із сонною артерією. Її рятують лікарі в Харкові.
Працівники обстріляного ринку на Харківщині розповіли про пережите. Їхні спогади, читайте за цим посиланням.
В ОП показали жахливі фото наслідків ракетного удару по Харківщині.
Усе, що відомо про трагедію в Шевченковому, читайте тут.
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