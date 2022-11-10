Багато радянського мотлоху: експерт оцінив запаси ракет та зброї в РФ

На думку Черника, ВПК Росії став на шлях деградації, але українцям розслаблятися зарано.

У Росії залишилися зброєння і боєприпаси радянського зразка, а виготовляти нові зразки окупанти не в змозі через масштабні санкції.

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, інформує "Апостроф".

На його думку, військово-промисловий комплекс Росії став на шлях деградації. Експерт навів приклад, що минулого року російські військово-космічні сили отримали 21 літак. Цьогоріч – ледве 10.

Старого мотлоху ще багато

"Крах ВПК Росії – на марші. Однак, я би не підіймав планку очікування, що це відбувається швидко. Старого радянського мотлоху у них доволі багато", – зауважує Черник.

Водночас, полковник переконаний, що росіяни точно не зможуть будувати високоякісну зброю. Наприклад, "Кинджал" – найкраща гіперзвукова ракета росіян. За інформацією експерта, у Росії їх залишилося всього 37 одиниць.

Ракета "Кинджал" містить 38 імпортних деталей, які Росія не зможе ніде отримати через санкційні обмеження. Аналогічна ситуація і з російськими безпілотниками "Орлан-10", який на 50% складається з імпортних деталей.

"Двигун японський, оптична апаратура американська або німецька. Можливо, до 20% необхідних деталей вони зможуть добути контрабандним методом. Ми живемо у ринковому світі і заблокувати постачання усіх чіпів і мікросхем неможливо. Ймовірно, їм доведеться з холодильників діставати необхідні мікросхеми. Але оборонно-промисловий комплекс окупантів підірваний, повноцінно відновити потенціал в умовах санкцій неможливо", – переконаний він.

Проте Черник наголосив, що на військових складах РФ досі є багато старого озброєння. Наприклад, 100 мільйонів автоматів Калашникова, 37 мільйонів рушниць Мосіна, мільйон одиниць кулеметів ДШК 1938 року, 1,5 мільйона РПГ-18 "Муха", кілька мільйонів пістолетів Макарова.

"Мють ще того мотлоху. І дадуть його своїм самовбивцям на лінії фронту. Тому розслаблятися рано", – підсумував експерт.

Що відомо про ракети "Кинджал"

"Кинджал" – російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Його ракети здатні вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні цілі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати. Вони можуть фактично гарантовано долати всі наявні системи ППО та ПРО.

Максимальна дальність ураження комплексу становить понад 3000 км, а максимальна швидкість – до 14688 км/год. або 4080 м/с. Маса бойової частини ракети становить 500 кг і вона навіть може нести ядерний заряд.

Який стан ВПК Росії

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула до Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал".

Видання Sky News з посиланнями на свої джерела повідомяло, що Росія в обмін на дрони передала Ірану 140 млн євро та західне озброєння, яке вдалось захопити на полі бою: комплекси NLAW, Stinger та Javelin.

За даними української розвідки, окрім Ірану, Росія зверталася до Китаю та Північної Кореї з проханням надати зброю.

А Казахстан і Узбекистан допомагають РФ обходити санкції. Ці країни перепродують агресорці американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет.

Аналітики з Інституту війни ISW вважають, що окупанти значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації.

За словами військового експерта Олега Жданова, наразі немає фактів, що після масованого вторгнення військ РФ до України у країні-агресорці розпочали виробництво нових озброєнь.