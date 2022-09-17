Багато російських солдатів уже усвідомили, що в них немає жодних шансів в Україні - Зеленський

Найрозумніші з російських військових здаються в полон, і ми гарантуємо їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями, зазначив президент.

Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Збройні сили України, підрозділи української розвідки, СБУ, Національної гвардії поступово, крок за кроком витісняють окупантів з нашої землі. Але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні та зберігати всю нашу міцність.

Про це заявив президент України у вечірньому відеозверненні 17 вересня.

"Багато хто з російських солдатів уже усвідомив, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найрозумніші з російських військових здаються в полон, і ми гарантуємо їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями. І ми будемо тиснути й далі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", - зазначив він.

Президент подякував усім українським воїнам – від командувачів до рядових. "Дякую кожному, хто допомагає нашій обороні! Дякую всім партнерам, які підтримують розслідування злочинів окупантів і працюють разом з нами для притягнення Росії до відповідальності за цю війну та наслідки, які вона принесла! І дякую всім, хто допомагає відновити нормальне життя після того, як наші герої звільняють нашу землю", - сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз звільнені райони Харківщини нарешті можуть жити – доправляються продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, привезли пенсії, відновлює роботу транспорт, залізниця.

"Настане час – відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе", - резюмував президент.

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