Багато руйнувань, будинки людей через обстріли РФ у вогні: яка ситуація на Донеччині зараз (фото)

Вночі та вранці тривали обстріли вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Росіяни накривають вогнем житлові будинки й іншу цивільну інфраструкту, є жертва.

Про це голова ОВА Павло Кириленко розповів у Телеграмі зранку 12 січня.

За його даними, окупанти обстріляли Вугледар і пошкодили 6 будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки. На щастя, минулося без жертв.

Також читайте У Соледарі тривають важкі бої: у Міноборони розкрили деталі

На Донецькому напрямку впродовж доби відбувалися обстріли Курахівської громади. У Кураховому росіяни поцілили в адмінбудівлю, 3 багатоповерхівки та на територію підприємства.

У Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок. Зранку розпочався новий обстріл окупантів Курахового. Наслідки уточнюються.

Крім того, вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

У Парасковіївці Соледарської громади у результаті обстрілу РФ загинула одна людина загинула. В Соледарі тривають інтенсивні обстріли.

Напередодні вдень під обстріл потрапила Костянтинівська громада — пошкоджено дорогу, без жертв.

На Лисичанському напрямку окупантами зруйновано три будинки у Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська. Без постраждалих.

Ситуація на Донеччині

Нагадаємо, за минулу добу, 11 січня, ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

Також читайте Святкував день народження: російський пропагандист Дмитро Рогозін отримав поранення сідниць та голови у Донецьку

Тим часом у Соледарі Донецької області тривають важкі бої. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, місто залишається під контролем українських Збройних сил.

У ЗСУ наголошують, що битва за Соледар дуже важлива. Серйозність амбіцій обох сторін - і України, і окупаційних військ РФ - покажуть наступні великі операції.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, вважає, що атакуючи Соледар, окупанти сподіваються обійти і оточити Бахмут.

Крім того, росіяни накопичують війська біля міста Вугледар. Експерт Роман Світан каже, що цей напрямок незабаром може стати новою "больовою точкою" на фронті.

Втім, армії РФ не вдасться повністю окупувати Донецьку область, оскільки в агресора обмежені ресурси - мало професійних військових та боєкомплекту, пояснює військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Тим часом Maxar показав супутникові фото Соледара і Бахмута, які стали центрами інтенсивних боїв та зазнали серйозних руйнувань внаслідок атак РФ.

Читайте також: