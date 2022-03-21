Багато сіл в окупації: названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 21 березня

Багато сіл в окупації: названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 21 березня

У Гостомелі та Ірпіні тривають бої.

У Київській області станом на 21 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Про це 21 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, ситуація у області станом на ранок 21 березня така:

Білоцерківський, Бориспільський, Фастівський та Обухівський райони. Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

Бучанський район

Буча та Макарівська громада - під обстрілами. Особливо Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка.

У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.

Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався.

Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель - бої.

Вночі ворог обстріляв село Петрушки та село Шпитьки.

Багато сіл в окупації. Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.

В Бородянській громаді зривається евакуація.

Броварський район

У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах - ворожа техніка. За минулу добу з району евакуювали 3310 осіб, серед них 1828 дітей.

Вишгородський район

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 21 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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