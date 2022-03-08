"Багато там відмовників? Д***я, б***ь": військовослужбовці армії РФ масово відмовляються йти воювати до України

Українські силовики перехопили розмову окупантів.
Серед особового складу ВКС РФ спостерігаються занепадні настрої, військовослужбовці відмовляються здійснювати вильоти до України.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник міністра МВС Антон Геращенко.
Українські силовики перехопили розмову окупантів. Між собою ті відмовляються летіти до України та здійснювати ракетно-бомбові удари по мирному населенню та інфраструктурі.
На записах чути, як один із російських військовослужбовців повідомляє іншому про “отказняков”.
“До вас завтра їде 54 “олівці”, з них 39 — поверняки. Б**ь, д***я. Командувач поставив завдання їх повернути”, — сказав телефоном один із військовослужбовців РФ.
Геращенко також додав, що керівництво армії Росії вирішило залучати до бойових завдань курсантів льотних військових установ. Водночас, виходячи з перехоплених розмов окупантів, у курсантів слабкі здібності з управління літальними апаратами та проблеми з орієнтуванням на місцевості.
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