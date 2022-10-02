Багато українців, які примусово отримали паспорти РФ, співпрацюють з ЗСУ - Гуменюк

Після оголошення Росією "результатів референдуму" на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінилось. ЗСУ продовжують повертати українські змелі, а партизанський рух також успішно працює.

Про це розповіла речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Для цивілізованого світу нічого не змінилося, як і для адекватних людей, вони все це розуміють і усвідомлюють. І навіть для тих, хто зараз примусово паспортизовані, і зараз проходять процедуру насильницької мобілізації під примусом окупаційних військ, оскільки відбуваються подворові обходи для виявлення людей, які отримали ці червоні книжечки. Ми розуміємо, що багато людей погодились на це через загрозу життю", - зазначила вона.

Гуменюк підкреслила, що ситуація щодо примусового видавання і отримання паспортів Росії буде вирішуватись пізніше. Україна зараз проводить інформаційну компанію на тимчасово окупованих територіях.

"Вони (окупанти - ред.) збирають цих людей, примусово мобілізують, і навіть тих, хто мобілізаційного віку, але не отримував паспорт РФ, вивозять для такої "мотиваційно-переконливої роботи", як вони це називають, для того, щоб переконати людей втсупити до війська. Але ми працювали з такими людьми і вони розуміють, що для збереження життя вони можуть погоджуватись на мобілізацію, вступати до війська, а працювати з нами", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, військовий експерт із США оцінив, чи звільнить Україна Херсон до зими.

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