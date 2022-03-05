Багато загиблих окупантів, поранених кидають на передову, як "гарматне м'ясо": ситуація на Луганщині

Багато загиблих окупантів, поранених кидають на передову, як "гарматне м'ясо": ситуація на Луганщині

У лікарні Брянки в ОРДЛО перебуває 650 важко поранених окупантів.

На Луганщині, вздовж всієї лінії бойового зіткнення, російські окупанти, під прикриттям танків, розпочали атаки піхоти. Українські захисники стійко та мужньо утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

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Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского миру". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників. Зокрема, сьогодні, до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позиції доставлено понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку. Всі вони переважно у важкому стані: чисельні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук тощо. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поранених окупантів після надання першої медичної допомоги у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса".

"Відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства. Таке реальне обличчя "русского миру" - горе, страх та смерть, що несуть з собою "освободители" з Росії", - повідомили в Міноборони.