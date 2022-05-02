Багато зброї, вибухівки та агітматеріали: в Одесі затримали 12 диверсантів, які готували провокації

Багато зброї, вибухівки та агітматеріали: в Одесі затримали 12 диверсантів, які готували провокації

В Одесі затримали 12 диверсантів, які 2 травня готували масштабні провокації.

Під час обшуків у них виявили вибухівку, зброю та агітаційні матеріали зі забороненою в Україні комуністичною символікою.

Про це повідомляє ДБР.

Правоохоронці напередодні 2 травня провели спецоперацію із виявлення диверсантів, які повинні були дестабілізувати ситуацію в Одесі.

"Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб рф дестабілізувати ситуацію в регіоні. У підсумку працівники ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині. Також, за оперативною інформацією, затримані працювали над підбуренням одеситів до масових безпорядків", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР виявили у затриманих велику кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них. Також під час обшуків виявили антиукраїнську літературу та заборонену комуністичну символіку.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк може потрапити в облогу за маріупольським сценарієм.

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