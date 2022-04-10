Багато жертв можна було уникнути: Зеленський про те, чи надав Захід достатньо зброї Україні

Багато жертв можна було уникнути: Зеленський про те, чи надав Захід достатньо зброї Україні

Зеленський додав, що зараз західні держави змінили свою позицію.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що якби Захід надав Україні більше зброї, багато жертв можна було уникнути.

Про це в інтерв'ю Associated Press сказав український лідер.

"Все обладнання, все що вони вже надсилають, для деяких видів обладнання це зроблено запізно. Тому що, коли ми, наприклад, говоримо про Маріуполь, коли ви втрачаєте тисячі людей, і що тепер?", - сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що зараз західні політики змінили свою думку.

"Я це справді бачу. І деякі європейські лідери змінили свою позицію. Але ви бачите ціну цих змін", - наголосив український президент.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс розробляє плани, які дозволять відбити вторгнення Росії у разі її агресії.

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