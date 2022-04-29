Багатодітна прийомна родина тікаючи від окупантів потрапила в ДТП: діти кричали, бо сприйняли це за бомби

Родина з дев’ятьма дітьми з-під Сум втікала від війни після місяця у підвалі та облозі, і потрапила в ДТП - на евакуаційний кортеж наїхала фура перед залізничним переїздом.

Багатодітна мама не стримує сліз, коли згадує, що провели у підвалі з дітьми майже місяць. Їх будинок за 3 кілометри від Сум, а під вікнами поле, де були російські танки. Усі атаки ворогів діти бачили з вікон будинку і ховались, йдеться в ТСН. .

«Ми танки бачили, ми орків бачили з пов’язками червоними, вони щодня там стояли, як зайшлі зранку прапори свої понатикували. Коли вони полем намагались увірватись в місто і полем в наш бік рвонули, то ми з топорами і вилами стояли», - розповідає Валентина Строй.

Після звірств на Київщині найбільше мати хвилювалась за дівчат, їх у неї восьмеро і один син. У підвалі готувались з вилками та викрутками у руках захищатись. «Як треба було б іти в рукопашний, то ми б усі йшли, викрутки в руках були у всіх! І ножи і все все було в підвалі. Ми готові були захищатись до останнього. Не боятись і бити, не боятись крові, смерті, бо не можна пасивно лягти і чекати, а треба до останнього боротись за своє життя», - твердить мама дітей.

Бачити, як діти плачуть весь час, мати не могла. З дому, як лиш змогли, поїхали. Однак дорогою до безпечнішого місця потрапили в ДТП. На їхній кортеж з дітьми вночі наїхала фура перед залізничним переїздом. «Струс мозку, забиття, це дуже поталанило тим, що фура врізалась в маленьку машину і всі залишились живі», - кажуть в родині.

«Діти мої позаду сиділи, в тій маршрутці , ми думали, що нас бомблять. Потім Ліза так кричить, вийшли, думали, що загинули. Дякувати Богу, зразу люди приняли вночі», - розповідає жінка.

Нині родина у прихистку на Львівщині . Старший син з травмованою родиною в лікарні, але всі живі і вперше поспали спокійно без вибухів. «Відійшли важко, знаєте, як листочок одірвався од дерева і кудись його несе, і ти не знаєш, куди його несе», - додає мама дітей.

Історія багатодітної родини, яка вціліла двічі, тікаючи від окупантів

Окрім самих, врятувала родина морську свинку Шушу, пацюк Вінні, а ще чотири собаки, яких діти вивозили на колінах. Зараз песики живуть в теплиці, де їх діти усі разом провідують, Шушу ж не випускають з рук.

На Львівщині родину огорнули турботою волонтери та благодійники. Діти особливо зраділи, що дороги тут не заміновані , то ж упевнено освоюють ролики. Але щодня всі мріють про одне, де б їх не закинула доля далі. «Додому. Ми тільки додому і повернемось», - твердить одна із доньок.

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