Багатодітні батьки, студенти і чоловіки без бойового досвіду: у Бурятії масово роздають повістки

Призивати на війну, за указом президента Путіна, повинні тих, хто перебуває в запасі та мають досвід. Втім, у Бурятії почали масово вручати повістки чоловікам, які не підходять під критерії часткової мобілізації.

Об повідомила керівницяа фонду "Свободная Бурятия" Олександра Гармажапова, пише УНІАН.

За її словами, повістки вручають багатодітним батькам, студентам та чоловікам, які не служили в армії.

"У Бурятії мобілізують усіх: бюджетників і тих, хто в бізнесі. Повістки роздають, зокрема вчителі. Повістки вручають навіть на робочих місцях: одному вручили в банку, де він працює. Коли ж той відмовився взяти повістку, поліцейські залучили понятих", - розповіла Гармажапова.

Своєю чергою бурятська журналістка Яніна Німаєва розповіла, що повістку принесли батькові п'ятьох дітей. За її словами, чоловікові, який не служив і не перебуває в запасі, "активно намагалися" вручити повістку на роботі.

За останніми підрахунками "Вільної Бурятії", у регіоні мобілізували щонайменше три тисячі чоловіків. За словами Гармажапової, вже добу до організації надходять повідомлення "в режимі нон-стоп": "Люди запитують, як їм уникнути відправки на війну".

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Росія має намір призвати 300 тисяч резервістів, які насамперед мають бойовий досвід, повідомив міністр оборони Сергій Шойгу. З його слів, в межах мобілізації буде задіяно близько 1% мобілізаційного ресурсу. Вн обіцяв, що студентів та учнів вишів часткова мобілізація не торкнеться.

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