На Львівщині багатодітний батько виграв справу проти ТЦК: подробиці

На Львівщині багатодітний батько оскаржив відмову ТЦК у наданні відстрочки від мобілізації в суді та виграв справу. Його позов був задоволений, і суд зобов'язав військкомат надати відстрочку.

Про це пише видання ZAXID.NET.

Повідомляється, що батько чотирьох неповнолітніх дітей звернувся до ТЦК з проханням про відстрочку у серпні 2024 року, однак отримав відмову. Після цього він надав додаткові документи, але ТЦК відправив йому бойову повістку, яку чоловік проігнорував. Суддя Віталій Мартинюк розглянув матеріали справи, включаючи документи позивача, та встановив, що батько має право на відстрочку.

Суд дійшов висновку, що відповідач, ТЦК, не врахував належні документи позивача і безпідставно ігнорував його звернення. Тому суд ухвалив, що порушені права позивача повинні бути захищені, і зобов'язав ТЦК надати йому відстрочку. Це рішення ще може бути оскаржене, але на цей час суд став на сторону багатодітного батька.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Львівщині напали і порізали військового ТЦК, який супроводжував мобілізованого.

Читайте також: