"Багатьох накриє жорсткий дисонанс": Коваленко пояснив, якою має бути переговорна позиція України

Сильну переговорну позицію Україна посяде вже до кінця 2024 року, адже Росія слабшає, поступово наближуючись до того критичного стану її військово-промислового комплексу, коли армію неможливо буде не те щоб штатно комплектувати технікою, а й банально компенсувати втрати.

Про це написав військовий експерт Олександр Коваленко у проєкті Oboz.ua.

"Останнім часом дедалі частіше кажуть, що переговори можуть відбутися виключно за умови сильної позиції України. А ось відповідаючи на запитання, що ж це таке, багато хто розійшлися на думці (часто вона помилкова), а деякі не мають про це жодного уявлення", — зазначив Коваленко.

Сильна переговорна позиція: що це для України

"Слід пояснити через ініціативу в зоні бойових дій, оскільки ці поняття взаємопов'язані. Причому, певен, багатьох накриє жорсткий дисонанс", — написав експерт.

Він нагадав, що від жовтня 2023 року, в аналітичних звітах західних агентств йдеться про те, що "ініціативу" утримують російські війська. Таке формулювання обумовлюється тим, що з цієї дати російські окупанти перебувають у стані безперервного наступу та просування, а це і формує враження про "ініціативу".

"Але я з цим твердженням докорінно не згоден. Справа в тому, що саме після завершення 2023 року контрнаступальної кампанії СОУ українські війська по всій лінії бойових зіткнень перейшли в оборону. До кінця 2023 р. повністю сформувалася концепція старої-нової оборонної стратегії (про яку йшлося ще в 2022 році, але на тлі успішних контрнаступів було забуто), що полягає в обороні та виснаженні ворога. І ось зараз готуємося поринути у дисонанс", — написав експерт.

Окупанти від жовтня 2023 року наступають по всій лінії бойового зіткнення, маючи найбільший успіх на Покровському напрямку (після окупації Авдіївки). Практично щодня на тій чи іншій ділянці є просування на 100-200 метрів, що й виглядає у загальній картині як "ініціатива", але нюанс в тому, що це більше ініціатива Сил оборони України, аніж ворога, вважає Коваленко.

Чому Путін особисто змушений їхати на уклін до Пхеньяна

"Нагадаю, стратегія СОУ зараз є оборонним характером з метою виснаження ворога. Що ми бачимо весь цей час? Оборону СОУ та щомісячні рекорди щодо втрат російських окупаційних військ, які планомірно та невідворотно виснажуються. Виснажуються настільки, що Путін особисто змушений їхати на уклін до Пхеньяну, випрошуючи допомогу, а російські гінці з початку 2024 року по всьому світу намагаються домовитися про викуп старої радянської чи російської техніки у країнах Центральної Азії, Близького Сходу, Африки тощо", — пояснив експерт.

Водночас ворог наступає і захоплює українські території щодня, проте порівняно з настанням у 2022 році ці темпи у десятки разів менші.

"Якщо бути точнішим — у 90 разів повільнішим! При цьому РВВ зараз втрачають особового складу на місяць у п'ять разів більше, ніж 2022-го. То власне, чия стратегія зараз реалізується з вищим ККД — Сил оборони України чи російських окупаційних військ? Стратегія захоплення та настання чи стратегія оборони та виснаження?

Остання призвела до того, що навіть у міжнародному моніторинговому співтоваристві не могли не помітити, наскільки станом на другу половину 2024 року спустошено склади та центри зберігання радянської техніки в Росії. Критичну ситуацію з компенсацією втрат та поповненням механізованої компоненти у РВВ фіксують і провідні західні OSINT-аналітики", — пояснив експерт.

Нагадаємо, тим часом українські дрони не шкодують російські аеродроми, адже звідти злітають літаки, які завдають удари по території України. Аеродром "Оленья" за 1800 км. Зеленський дякує ГУР, тим самим підтверджує, що це їхня спецоперація.

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